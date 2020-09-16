أحمد حلمي يستعد لدخول منافسات دراما رمضان المقبل

أعلن النجم أحمد حلمي بشكل رسمي أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عن نيته الدخول في تجربة جديدة في الدراما التليفزيونية رمضان المقبل في حالة انتهاء كتابة العمل، ليعود للدراما بعد 27 عامًا منذ مسلسل "ناس ولاد ناس".العمل الجديد يكتبه الأشقاء محمد وخالد وشيرين دياب، وفي حالة كتابته قريبًا سيدخل حلمي التجربة، لكن تكمن مشكلة في كتابة الأشقاء أنفسهم لمسلسل عمرو يوسف التاريخي الفرعوني الجديد "الملك أحمس"، وهو من الأعمال القوية التي تحتاج مزيدًا من الوقت من أجل كتابته بشكل دقيق ومعمق للوصول إلى الدقة المطلوبة عن ملك مصري عظيم.إعلان حلمي عن مسلسله الجديد وعزمه عمل فيلم أيضًا خلال الفترة القادمة، جعله الأكثر بحثًا على محركات البحث، خاصة أنه كان قد أعلن أكثر من مرة نيته تقديم تجربة درامية جديدة، ولكن لم تتم، وقدم مشاركة صوتية فقط في "التجربة ميسي".