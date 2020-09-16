عادل إمام يقترب من الخروج من السباق الرمضانى المقبل

قال مصدر مقرب من الفنان الكبير عادل إمام لـ"الدستور"، إنه من المتوقع أن يغيب الزعيم عن السباق الدرامي الرمضاني المقبل.وأكد المصدر أن هناك رغبة من الزعيم عادل إمام فى الحصول على قسط من الراحة وتقديم عمل سينمائى هذا العام، حيث من الصعب الجمع بين عملين سينمائي ودرامي فى نفس الوقت، لذا فقد أصبح خروجه من السباق الرمضانى شبه مؤكد.وقال المصدر إن النجم الكبير يقترب من الخروج من السباق الرمضاني المقبل بنسبة 80٪، خاصة وأنه لم يعثر على النص المناسب لتقديمه على الشاشة حتى الآن.وكان قد عرض في موسم رمضان الماضي للزعيم مسلسل "فالنتينو"، والذي قام بتأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج رامي إمام، وقد حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين وآخرون.