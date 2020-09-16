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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تدريب الشباب على 5 مهن مجانًا بمركز «شهداء الكتيبة 103 صاعقة»

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء الدورات التدريبية مجانًا على 5 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمركز تدريب مهني "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" (الشرابية سابقًا) بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف حدة البطالة، وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكل المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها، يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

ونفس السياق، أوضح محمد طه مدير المديرية، أنه سيتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن، والتي تشمل مجالات؛ صيانة وإصلاح المحمول، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، ومعمل اللغات، فضلًا عن دورة مكملة في أساسيات الحاسب الآلي.

ولفت مدير المديرية إلى أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات، تشمل حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلًا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانًا، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجانًا، مؤكدًا أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميًّا.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن تكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عامًا، و يكون متفرغًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة بعد الظهر، على أن يتم التسجيل بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة للتدريب المهنى (الشرابية سابقًا)، وعنوانه 9 شارع مهمشة بالشرابية، والاستعلام رقم تليفون المركز: 0222266764.

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