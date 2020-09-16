عالم أزهري: الجهل والتأويل الخاطئ للنصوص من أهم أسباب التطرف

أكد الدكتور محمد فيصل الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن الفكر المتطرف آفة خطيرة لها أثرها السيئ على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن الإسلام الحنيف حذرنا من المغالاة والتشدد في الدين، وأوصانا في نصوصه الشريفة أن اليسر ودفع الحرج من أهم معالم هذا الدين الحنيف.وأضاف فيصل، في كلمته خلال محاضرة بعنوان "التكفير أسبابه ومخاطره"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لعدد من أئمة وعلماء تايلاند، أنه توجد عدة أسباب توقع الإنسان في شباك التطرف، وفي مقدمتها الجهل والتأويل الخاطئ للنصوص الشرعية، واتباع الهوى.وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة يستبيحون الدماء والأموال والأعراض، ويؤججون مشاعر العنف والكراهية بين أفراد المجتمع، لذا فإن الشريعة الإسلامية لم تترك أمر التكفير لأحد من أفراد الأمة، ولكنه شأن من شئون ولي الأمر أو من ينوب عنه من القضاة.وأوصى المتدربين بضرورة امتلاك أدوات وآليات تفنيد الأفكار المتطرفة وطرق التعامل معها، وكذلك آليات استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، والبعد عن التكفير، والخوض في أعراض المسلمين.