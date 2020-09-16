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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مياه الشرب» بأسيوط: استبدال العدادات المعطلة في نفس اليوم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تنفيذ خطة لاستبدال عدادات المياه المعطلة بعدادات جديدة، وذلك في نفس اليوم.

وأوضح رئيس الشركة، في بيان اليوم، أنه على العميل الراغب في تغيير العداد المعطل الحضور لمركز خدمة العملاء بالمنطقة المتواجد بها، ومعه صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد أو المستفيد من الخدمة وإيصال سداد آخر فاتورة، وسيتم تغيير العداد المعطل في نفس اليوم.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، حرص الشركة على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، وكذا تيسير الإجراءات في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تكليف موظفي الشركة بالتيسير على العملاء بجميع المناطق أثناء تغيير العدادات.

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