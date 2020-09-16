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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين والإمارات ترصدان نتائج إيجابية لتجارب لقاح كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
منار أحمد
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، إن الصين والإمارات رصدتا بعض النتائج الإيجابية في تجارب المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد.

وخلال الفترة الماضية، كانت قد قررت الإمارات استعمال لقاح ضد كورونا لفئات لها اتصال مباشر مع مصابين بالفيروس.

اللقاح من إنتاج شركة الأدوية الصينية «سينوفارم» وقد أخضعته الإمارات لتجارب أظهرت أنه «آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية».

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

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