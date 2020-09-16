حبس المتهم بدهس ضابط الشرطة على الدائري

أمرت نيابة قليوب بحبس المتهم بدهس ضابط الشرطة مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور خلال فراره على الطريق الدائري بقليوب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة أمين الشرطة المصاب لسؤاله.كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المتحفظ عليها بمكان الحادث لبيان ملابسات وظروف الواقعة.واعترف المتهم ويدعى فايز. ا. ع أنه قاد الأتوبيس برعونة وسرعته الجنونية، أثناء سؤال الضابط الشهيد عن رخصته، وعندما علم أن الضابط سقط أسفل الأتوبيس أسرع محاولا الهرب إلا أنه سقط في قبضة الأجهزة وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم والأتوبيس.كانت أجهزة أمن القليوبية تمكنت من التوصل إلى شخصية السائق المتسبب في حادث استشهاد الرائد مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور حيث تبين أن المتهم يدعى”فايز ا ا ع ” قائد السيارة "178" د ن ج “أتوبيس ركاب” من قرية طنان مركز قليوب واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.فيما شيع أهالي عزبة “ابو خضره” بمنية شبين القناطر التابعة لمركز شبين القناطر جثمان الشهيد مصطفى عبدالجليل وجرى دفنه في مقابر العائلة حيث تجمع الأهالي لدفن الجثمان.وأثنى أهالي وجيران الشهيد على خيرا بقولهم “الله يرحمه عمره ما زعل حد وكان محبوب هو ووالده الله يرحمه”.وقال أحد أقارب الشهيد إن لديه ثلاثة ابناء أكبرهم يدعى “أحمد ١٥ سنة”، و” ومنه ١٠ سنوات”، و”محمد ٥ سنوات” لافتا إلى أنهم اعتقدوا أن الضابط الشهيد استشهد في سيناء فور سماعهم نبأ استشهاده.وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية قد تحفظت على كاميرات المراقبة على الطريق الدائرى والزراعى فى محاولة لكشف هوية السائق المتهم بدهس الضابط الشهيد مصطفى عبد الجليل وقامت أجهزة الأمن بفحص عدد من كاميرات المراقبة على الطريق السريع كما تحفظت على كاميرا مثبتة على كشك أعلى الطريق الدائرى وهو ما ساهم في الوصول لمرتكب الواقعة.وأكد شهود عيان أن الضابط الشهيد استوقف السائق فى نزلة قليوب أعلى الدائرى لسؤاله عن رخص القيادة إلا أن السائق توقف وعندما اقترب منه الضابط أسرع بالأتوبيس وتعلق الضابط بباب الأتوبيس وسقط أسفل عجلاته وأسرع هاربا.وأضاف شهود العيان أن مرافقو الضابط باللجنة انشغلوا فى طلب الاسعاف ومحاولة لإنقاذه بينما اختفى الأتوبيس وقائده.