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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول»: توصيل الغاز لـ 153 ألف منزل بمحافظات الصعيد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
توصيل الغاز
توصيل الغاز
سيد ابراهيم
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قال الجيولوجى علاء البطل رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، إنه فى إطار استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى الصعيد تم توصيل الغاز لحولى 153 ألف عميل، ليصل إجمالى للمشتركين بهذه الخدمة الحضارية إلى 1.3 مليون عميل منزلى، بالإضافة إلى عملاء النشاط التجارى والصناعى وهو ما يسهم بلا شك فى تحقيق رؤية القيادة السياسية للتنمية الشاملة بصعيد مصر وإحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين بها.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019-2020 عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء أشرف عبدالبارى محافظ أسوان واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والمستشار محمد مصطفى محافظ الأقصر والدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمستشار شريف الشاذلى رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، وقيادات قطاع البترول.

وأوضح "البطل"، أن ما حققته الشركة فيما يخص مبيعات الزيت الخام من حقول تنمية اتفاقيات الشركة وكذلك الإشراف على شركات الإنتاج فى نطاق عملها، والإشراف على معمل شركة أسيوط لتكرير البترول وخط غاز الصعيد بالإضافة إلى إيرادات الحفارات البحرية وغيرها، وانتهاج سياسة ترشيد الإنفاق كان لها دور إيجابى فى تخفيض التكلفة بقيمة 26 مليون جنيه، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية الوزارة فيما يخص التحول الرقمي والحد من تداول المستندات والبيانات الورقية، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة داخل المقرات الإدارية بالإضافة إلى الحفاظ على أصول الشركة والشركات التابعة من خلال أعمال متابعة صيانة وتطوير الأصول.

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