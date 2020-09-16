إصابة مترجم موال لتركيا بانفجار عبوة ناسفة فى حلب

شهدت قرية البرازية بريف مدينة الباب شمال شرق مدينة حلب السورية، انفجار عبوة ناسفة، استهدفت سيارة لمترجم يعمل ضمن القاعدة التركية في المنطقة، أسفر عن إصابته بجراح وإصابة امرأة أيضًا.وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان وثّق، أمس الثلاثاء، تفجير فرق الهندسة التابعة للفصائل الموالية لتركيا، عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل كيس قمامة بالقرب من نقطة عسكرية للقوات التركية في حي الأشرفية بمدينة عفرين، دون تسجيل إصابات.وتشهد مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها نشاطا لخلايا التفجيرات والاغتيالات.