حفر 7 آبار بترول وكشفين جديدين باحتياطى 85 مليون برميل بجنوب الوادى

قال الجيولوجي علاء البطل، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، إن عدد الآبار الاستكشافية التي تم حفرها بنطاق أعمال جنوب الوادي بلغ 7 آبار، حقق اثنان منها كشفين جديدين، بحقول "جيسوم" وطويلة وحقل "بتروملاحة" بخليج السويس، أسهمت في رفع معدلات الإنتاج بنحو 5% وإضافة احتياطيات جديدة مؤكدة بلغت 85 مليون برميل قابل للاستخراج، مضيفًا أنه مع زيادة معدلات تنمية الحقول بلغ إجمالي الإنتاج اليومي خلال العام المالي حوالي 23 ألف برميل، كما بلغ إنتاج البوتاجاز 4252 طن، بالإضافة إلى 2360 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020 عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء أشرف عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمستشار محمد مصطفى محافظ الأقصر، والدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وقيادات قطاع البترول.