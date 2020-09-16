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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3 اتفاقيات جديدة تضع البحر الأحمر على خريطة البحث عن البترول

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
نفط
نفط
سيد ابراهيم
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أكد الجيولوجى علاء البطل، رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، الالتزام المطلق بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا على صعيد الشركة والشركات التابعة، وأنه على الرغم مما شهده العام المالى من تحديات تسببت فى تباطؤ الأعمال، خاصة خلال النصف الثانى منه نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، إلا أن المؤشرات المالية للأداء أظهرت استقرارًا ونموًا ملحوظًا.

وأوضح رئيس "جنوب"، أن هذا العام شهد زيادة مطردة فى حجم الأعمال، كما استمرت جنوب فى تنفيذ مشروعاتها لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة منهية المرحلة الأولى بالمشروع المشترك لتجميع البيانات فى البحر الأحمر، وبذلك يكون المشروع قد حقق خلال هذا العام الهدف منه وهو وضع البحر الأحمر على خريطة البحث والاستكشاف بإبرام 3 اتفاقيات جديدة، بالإضافة إلى مساهمته فى تحقيق دخل غير مسبوق من حصة جنوب الوادي من عائدات منح تراخيص استغلال تلك البيانات.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019-2020 عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء أشرف عبدالبارى، محافظ أسوان، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والمستشار محمد مصطفى، محافظ الأقصر، والدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمستشار شريف الشاذلى، رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، والدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وقيادات قطاع البترول.

وأضاف "البطل"، أنه على صعيد المشروع المشترك لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية بجنوب مصر، فقد تم الانتهاء من 50% من المرحلة الأولى من المشروع، كما أشار إلى أنه يتم الترويج لمشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض فى توليد الكهرباء لعدد من الشركات المهتمة بهذا الاستثمار ارتكازًا على مذكرة التفاهم المبرمة مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

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