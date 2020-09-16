اندلاع حريق هائل فى ميناء إيطالى

اندلع فجر اليوم الأربعاء في ميناء أنكونا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي حريق هائل، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية جرائه.ووفقًا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، فقد أكدت إدارة إخماد الحرائق المحلية أن 16 فريق إطفاء هرعت إلى التعامل مع الحريق الذي اندلع في الساعة 00.30 من الليل الماضي تقريبا وطال عدة مستودعات في الميناء.وأسفر الحريق عن تعليق أنشطة مدارس وجامعات ومتنزهات المدينة، فيما طالبت السلطات المحلية السكان بالامتناع عن فتح المنافذ.