«ماكرون» يمدد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الخميس

أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهلة جديدة للجهات المهنية بتأليف الحكومة اللبنانية حتى غدا الخميس.وكشفت مصادر سياسية أن الرئيس ماكرون أوعز إلى الجهات المعنية بتأليف الحكومة اللبنانية بأن لديه رغبة لتمديد المهلة التي حددها سابقا لتشكيلها.وأضافت المصادر أن الرئيس ماكرون أبلغ المسؤولين بأن تمديدها حتى غدا الخميس، سيفسح المجال لتهيئة ظروف تأليف الحكومة.ووفقا لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» عن تلك المصادر، فإن الاتصالات الفرنسية لم تتوقف مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.وأكد أديب في ظل ما يتعرض له من ضغط وحملات تجني، أنه باق على موقفه في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، والتعاون فيما بعد مع الجميع.وقال أديب أمام عدد من أصدقائه: «أنا باق على موقفي ولن أكون مطيّة لكسر الطائفة الشيعية الكريمة أو الطوائف الأخرى، وإن ما يهمني بعد تكليفي تشكيل الحكومة الجديدة، هو التعاون مع الجميع بلا مواقف مسبقة لإنقاذ بلدي»، وفقا لما نقلته قناة «العربية».وأوضحت المصادر أن الرئيس ميشال عون حرص على تحييد عملية تشكيل الحكومة ولم يتطرق إليها سواء بالنسبة إلى توزيع الحقائب أو الأسماء المرشحة لدخولها.