ضبط 2.5 طن «مرقة دجاج» غير مطابقة للمواصفات بالقليوبية

داهمت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي، مزرعة دواجن عثر بداخلها على 2 طن ونصف مرقة دجاج غير مطابقة للمواصفات.كانت بعض المعلومات قد وردت إلى مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بوجود أعمال مخالفة لترخيص المكان كمزرعة للدواجن.بعد التحريات وبمداهمة المكان ومن داخل مزرعة الدواجن تم ضبط 260 كرتونة مرقة دجاج غير مطابقة للمواصفات، تحتوي على 5440 "باكتة" مرقة دجاج بمتوسط 30 قطعة في كل منها، بإجمالي وزن 2 طن و600 كيلو جرام.وتلاحظ أن المكان عبارة عن مزرعة دواجن يقوم المسؤول عنها بإعادة تعبئة مرقة الدجاج بعبوات أخرى لنفس الشركة المصنعة بأحجام مختلفة بدون أي مستندات، مع عدم وجود ترخيص للمكان وعدم استيفاء للاشتراطات الصحية.تم ضبط الأصناف وعرض المحضر على النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.