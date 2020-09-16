أمريكا تسجل 37 ألف إصابة جديدة بكورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ستة ملايين و606 آلاف و293 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 36 ألفا و985 حالة إصابة جديدة.وأضافت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 195 ألفا و937 حالة، وذلك عقب تسجيل 1077 حالة وفاة جديدة.