انتهاء أعمال تطوير مطلع «الدائري» باتجاه بنها الحر

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من أعمال التطوير بمطلع الطريق الدائري القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي، وطريق شبرا بنها الحر.وكانت الجهات المعنية، أعلنت غلق الطريق بشكل مؤقت لمدة 4 أيام بسبب أعمال التطوير في ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تحديدا في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلو متر.كما أنه كان سيتم إجراء غلق كلي للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وذلك لمده 4 أيام، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12 سبتمبر وحتى صباح اليوم.