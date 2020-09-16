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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منتجات طلاب جامعة الإسكندرية تتصدر «بداية» للحرف التراثية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:14 ص
منتجات طلاب جامعة
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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شارك طلاب جامعة الإسكندرية في فاعليات المعرض الدائم للحرف اليدوية التراثية "بداية" الذي افتتحته نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، بالتعاون مع منظمة "ليونز ميريت"، على مساحة 500 متر، وبمشاركة 60 عارضًا من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر وأسوان، وتستمر فاعلياته حتى 13 أكتوبر القادم.

المعرض يضم أفكار لمشاريع خاصة بالشباب والمرأة المعيلة، كمعدات ماكينات وآلات لمساعدتهم على بدأ مشروعات صغيرة لهم، كما يضم منتجات لشباب جامعة الإسكندرية، ومنتجات لذوي الإعاقة، وظهر شباب "منتجي" بعدد من المنتجات الخشبية والمنسوجات والزراعة والإكسسوارات.

وصرح الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن جامعة الإسكندرية ممثلة فى مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال حريص دائمًا على إعطاء الفرصة للطلاب للمشاركة في المعارض المختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي مع صقل مهارات الطلاب الحرفية والمهنية، مضيفًا أن جامعة الإسكندرية تسعى جاهدة، لنشر الوعي بثقافة ريادة الأإعمال، وإعطاء الفرصة للطلاب للمشاركة مع مجتمع الصناعة، من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال والدورات التدريبية المختلفة.
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية
منتجات طلاب جامعة الإسكندرية

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