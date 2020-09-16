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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«تعويض الطيار الموقوف» و«خلية داعش التجمع» أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عددًا من محاكمات الرأي العام أبرزها نظر استئناف محمد رمضان على حكم حبسه سنة، ومحاكمة خلية داعش التجمع الأول.


- استئناف محمد رمضان على حكم حبسه سنة

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقى، استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبواليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وأصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ«الطيار الموقوف».


- نظر محاكمة «خلية داعش التجمع الأول»

تنظر محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة 9 متهمين بينهم 6 محبوسين، بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2306 لسنة 2019 والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات عن تكوين جماعة إرهابية تدعو لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين، محام، وشهرته حسن أبوالأشبال، والمتهمان المحبوسان المتهم الثانى إمام محمد محمدين، محامٍ، والثالث عماد نجل المتهم الأول، الرابع أحمد السيد بدوى أستاذ جامعى، الخامس خالد السيد محمد عبدالمعبود مهندس، نجلاء مختار يونس مدير عام إحدى الشركات.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.

كما أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولًا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

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