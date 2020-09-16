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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو أكتوبر: مصر تمتلك عوامل التنمية الشاملة بفضل القيادة السياسية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
الدكتور محمد خميس
الدكتور محمد خميس شعبان
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن مصر أصبحت تمتلك فعليًا العوامل الخمسة للتنمية الاقتصادية الشاملة، بفضل ما حققته من طفرة تشريعية وإنشائية خلال 6 سنوات.   
             
وأوضح خميس، خلال تصريحات له اليوم، بأن امتلاك مصر قيادة سياسية لها رؤية وإرادة سياسية متطلعة للمستقبل هو سبب رئيسى فى وضعها على الطريق الصحيح، وتحقيقها مراكز مالية عالمية متقدمة، وأصبحت مؤهلة وجاهزة لاستقبال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لتحقيق زيادة سريعة فى النمو خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ويتمثل العامل الأول فى تحقيق الاستقرار السياسى الداخلى بنسبة كبيرة، علاوة على تحقيق نجاح ملموس فى سياسة مصر الخارجية بشكل أعاد لها مرة أخرى دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استقلالية القرار الوطني.

وتابع خميس، يتمثل العامل الثانى فى إحكام مصر السيطرة الأمنية على كافة محاور الدولة داخلية، وكذلك حماية الدولة أمنها القومى على حدود مصر وخارجها وقدرتها الحقيقية على تأمين الأهداف الاستراتيجية.

ويتمثل العامل الثالث فى توافر البنية التحتية المحفزة لجذب الاستثمارات، والتى تمت خلال السنوات الخمس الماضية من شبكة الطرق والمحاور التى تربط كافة المحافظات ببعضها، وكذلك تسهيل حركة المرور داخل المناطق شديدة الازدحام كمحافظات القاهرة الكبرى، وكذلك مجموعة المدن الجديدة "الجيل الرابع"، متوقعا أن تصل الرقعة المستخدمة فى مصر إلى 15% خلال 10 سنوات.

وعن العاملين الرابع والخامس، قال إنهما يتمثلان فى توافر العمالة المدربة للصناعة والإنتاج فى مصر، ونية مصر الحقيقية فى تحسين منظومة التعليم بكافة قطاعاتها، ووجود سوق محلية كبيرة تمثل 100 مليون مستهلك، وقابلة لاستيعاب آلاف الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

وتوقع الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن تحقق مصر طفرة اقتصادية كبيرة جدا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الانخفاض التدريجي لتأثير تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت المصانع الآن تعمل بمتوسط كفاءة 40%، وستصل إلى 70% بنهاية هذا العام.

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