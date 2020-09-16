أول بطلة للعالم فى الدراجات النارية تغيب عن بقية الموسم بعد حادث

ستغيب المتسابقة الإسبانية آنا كاراسكو، التي أصبحت في 2018 أول سيدة تفوز ببطولة العالم في الدراجات النارية، عن بقية موسم بطولة سوبرسبورت 300، بعد تعرضها لحادث في البرتغال الأسبوع الماضي.وأصيبت متسابقة فريق كاواساكي، البالغ عمرها 23 عاما، بكسور خلال الحادث الذي وقع في تجارب على حلبة إستوريل، وستحتاج لثلاثة أشهر للتعافي من آثار الجراحة.وكانت كاراسكو تحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة سوبرسبورت 300، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.