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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

طائرات إسرائيلية تشن غارات على غزة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:41 ص
غارات على غزة
غارات على غزة
وكالات
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قال شهود إن طائرات إسرائيلية هاجمت قطاع غزة، منذ قليل، بينما دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل للتحذير من إطلاق صواريخ من الأراضي الفلسطينية.

وقال الشهود - لوكالة رويترز - إن قاعدة تدريب تديرها حركة (حماس) استهدفت في الضربة الجوية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي لم يؤكد الهجوم، إن صفارات الإنذار دوت في التجمعات الإسرائيلية المحاذية لغزة.

وقبل ساعات أطلق فلسطينيون في غزة صاروخا على مدينة أشدود الإسرائيلية الساحلية مما أسفر عن إصابة شخصين.

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