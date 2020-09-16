الصين تطلق قمرًا صناعيًا خاصًا لمنصة مشاركة الفيديو «بيليبيلى»

قالت منصة مشاركة الفيديو الشهيرة في الصين "بيليبيلي"، إن أول قمر صناعي صُنع خصيصا لها، والذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء، سيُستخدم لعرض مناظر للفضاء والأرض للجمهور.وتم إطلاق القمر الصناعي على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارتش-11 من البحر الأصفر، وتم إرساله بنجاح إلى مدار متزامن مع الشمس.ومن المتوقع أن يرصد الأرض والأجرام السماوية الأخرى، ويجمع مقاطع فيديو ملونة عالية الجودة، لاستخدامها في خدمات العلوم الشعبية والبيانات.وقالت لي ني، نائبة رئيس مجلس الإدارة وكبيرة مسئولي التشغيل في "بيليبيلي"، إن القمر الصناعي سيوفر لقطات لإنتاج مقاطع فيديو يتم تحديثها بانتظام على منصة "بيليبيلي"، وستغطي مجالات مختلفة مثل العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والصالح العام والتعليم.وفي المستقبل، سيوفر القمر الصناعي أيضا خدمة مخصصة حسب الطلب مثل التصوير الجوي لمستخدمي "بيليبيلي".وتعد "بيليبيلي" التي تأسست في يونيو 2009، منصة ناشئة تحظى بشعبية بين الشباب الصينيين لمشاركة الفيديو.