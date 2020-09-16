الصين: خروج 11 متعافيا من كورونا من المستشفيات

خرج 11 مصابا بفيروس كورونا (كوفيد-19) من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء حتى الساعات الأخيرة من أمس الثلاثاء، في البر الرئيسي الصيني، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إنه مازال هناك 143 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات.وخرج ما إجماليه 80437 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء حتى أمس الثلاثاء، بحسب التقرير.وحتى اليوم تم تسجيل ما إجماليه 85214 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض.