عادة التدحرج تسبب «صلع» حيوان باندا شهير بالصين

طمأنت حديقة الحيوان في بكين جمهورها القلق بأن صلع حيوان الباندا الشهير "فوشينج" بأنه كان مجرد نتيجة التدحرج الكثير على الأرض أثناء اللعب.وقد لاحظ عشاق الباندا مؤخرا بقعة مستديرة خالية من الشعر على رأس حيوان الباندا البالغ 3 سنوات من العمر، والتي تشبه بقعة الصلع، وسرعان ما أصبح هذا الأمر موضوعا ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.وقال تشانج تشنج لين نائب مدير حديقة الحيوان، إن علماء الحيوان وأطباء الأسنان فحصوا الباندا وتوصلوا إلى أن تساقط الشعر لم يكن بسبب اصابات او التهابات.وبدلا من ذلك، فإن الحيوان قد اعتاد التدحرج على الأرض منذ يونيو من العام الحالي.وذكر تشانج أن البقعة الصلعاء هي نقطة بارزة في جمجمة الباندا ويسهل تعرضها للكشط.وخططت حديقة الحيوان لزيادة المرافق والتدريب لصرف انتباه الباندا، وسيزيد المربي أيضًا من التفاعل لجعل "فوشينج" يتخلى عن عادة التدحرج.وقال تشانج إن النبأ الجيد في الوقت الحالي هو أن الشعر بدأ ينمو من جديد في الجزء الأصلع على رأس الباندا.