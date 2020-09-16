رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عادة التدحرج تسبب «صلع» حيوان باندا شهير بالصين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:14 ص
حيوان باندا
حيوان باندا
وكالات
طباعة
طمأنت حديقة الحيوان في بكين جمهورها القلق بأن صلع حيوان الباندا الشهير "فوشينج" بأنه كان مجرد نتيجة التدحرج الكثير على الأرض أثناء اللعب.

وقد لاحظ عشاق الباندا مؤخرا بقعة مستديرة خالية من الشعر على رأس حيوان الباندا البالغ 3 سنوات من العمر، والتي تشبه بقعة الصلع، وسرعان ما أصبح هذا الأمر موضوعا ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

وقال تشانج تشنج لين نائب مدير حديقة الحيوان، إن علماء الحيوان وأطباء الأسنان فحصوا الباندا وتوصلوا إلى أن تساقط الشعر لم يكن بسبب اصابات او التهابات.

وبدلا من ذلك، فإن الحيوان قد اعتاد التدحرج على الأرض منذ يونيو من العام الحالي.

وذكر تشانج أن البقعة الصلعاء هي نقطة بارزة في جمجمة الباندا ويسهل تعرضها للكشط.

وخططت حديقة الحيوان لزيادة المرافق والتدريب لصرف انتباه الباندا، وسيزيد المربي أيضًا من التفاعل لجعل "فوشينج" يتخلى عن عادة التدحرج.

وقال تشانج إن النبأ الجيد في الوقت الحالي هو أن الشعر بدأ ينمو من جديد في الجزء الأصلع على رأس الباندا.

موضوعات متعلقة

الأهلي يشكو حكم مباراة الاتحاد السكندري لـ«الجبلاية»

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

تسريب صوتى يفضح سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات (فيديو)

القبض على السائق المتهم بدهس ضابط قليوب

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

«التعليم العالي» تكشف مفاجأة عن فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

عادة التدحرج تسبب «صلع» حيوان باندا شهير بالصين

الصين تطلق حملة قراءة لنشر الوعى حول أَضرار «المخدرات»

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2020

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

مسار العائلة المقدسة كطريق للحج محاضرة أونلاين.. الليلة

«القومية للموسيقى الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر.. الليلة

«عطش الحمائم».. رواية جديدة للكاتب إبراهيم سليمان

«مصر المكسيك علاقات ثقافية» بالأعلى للثقافة.. اليوم