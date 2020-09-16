الصين تطلق حملة قراءة لنشر الوعى حول أَضرار «المخدرات»

أطلقت الصين حملة القراءة العائلية التي بدأت في بكين مع بدء الفصل الدراسي الجديد، والتي تهدف إلى نشر الوعي بمكافحة المخدرات بين الطلاب ومنع تعاطي المخدرات في الحرم الجامعي.وقدمت مؤسسة مكافحة المخدرات الصينية مجموعة من الكتب القصصية والوسائل التعليمية المُتبرع بها حول مكافحة المخدرات لخمس مناطق فقيرة في حفل إطلاق الحملة.وتشمل هذه المناطق محافظة ليانهوا في مقاطعة جيانغشي، وولاية إنشي ذاتية الحكم لقوميتي توجيا ومياو في مقاطعة هوبي، ومدينة بيجيه في مقاطعة قويتشو.وعلى مدى بضعة أشهر من الاستعدادات، تلقت حملة القراءة استجابة إيجابية من أكثر من 80 منطقة على مستوى المحافظات في جميع أنحاء البلاد، مما شجع الآباء على الانتباه والمشاركة في مكافحة المخدرات.وسيتم تنظيم سلسلة من الأنشطة عبر الإنترنت وأرض الواقع مثل البث المباشر للفيديو ومشاركة الخبرات حول مكافحة المخدرات في الأيام المقبلة.