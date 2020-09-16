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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 12 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت الصين تسجيل 12 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية الصينية عن السلطات الصحية في الصين صباح اليوم الأربعاء أن جميع الحالات المسجلة خلال يوم أمس لوافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 85214، بينما ظل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس مستقرا عند 4634 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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