قوات الاحتلال الإسرائيلى تختطف شابًا من مخيم جنين

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، فجر اليوم الأربعاء، شابًا من مخيم جنين، بعد الاعتداء عليه بالضرب.وذكر منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية الجديدة، أن قوة خاصة إسرائيلية داهمت محطة وقود في بلدة برقين غرب جنين، واختطفت الشاب محمد مطاحن من مخيم جنين، بعد الاعتداء عليه بالضرب.وتواصل قوات الاحتلال ووحداتها المستعربة اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بمدن وقرى الضفة الغربية.