افتتاح الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، أمس الثلاثاء، عن افتتاح الدورة الـ75 للجمعية.وفي تصريحاته الافتتاحية، قال بوزكير، إن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) يذكِّر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة وجود نظام متعدد الأطراف، وطالب الدول الأعضاء باستخدام ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الجماعية.وأدى بوزكير، اليمين في وقت سابق اليوم، في ختام الدورة الـ74 للجمعية العامة.