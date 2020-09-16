رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مسار العائلة المقدسة كطريق للحج محاضرة أونلاين.. الليلة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:34 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
طباعة
تبث في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ محاضرة بعنوان "مسار العائلة المقدسة كطريق للحج في مصر"، يقدمها الدكتور عبد الرحيم ريحان٬ عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ وضمن الفعاليات الثقافية التي تعرض أونلاين تحت عنوان "ثقافة أونلاين" والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة٬

وجاءت المحاضرة في إطار سلسلة (ثقافة أونلاين)التي ينظمها المجلس وتتضمن تقديم محاضرة أسبوعيًا يلقيها متخصصون في المجالات الثقافية المتنوعة٬ وتبث عبر القناة الرسمية للمجلس باليوتيوب وصفحته بالفيسبوك.

يشار إلى أن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر استغرقت ثلاث سنوات و11 شهرًا٬ وقطعت الرحلة في مصر 2000 كيلو متر٬ وقد جاء السيد المسيح إلى مصر وعمره أقل من عام٬ أي جاء لمصر طفلا وعاد صبيا٬ وقد باركت العائلة المقدسة العديد من المواقع في مصر٬ من رفح إلى دير المحرق٬ وتضم حاليًا آثار وآبار وأشجار ومغارات ونقوش صخرية.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار رخص مزاولة للدروس الخصوصية

«إعلاميون كاذبون».. حملة لفضح أُجَراء الجماعة الإرهابية

التحقيقات الأولية: أتوبيس أبيض وراء دهس ضابط دائري قليوب

«الصحة العالمية»: وضع كورونا في شرق المتوسط «مقلق»

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

«التعليم العالي» تكشف مفاجأة عن فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2020

«الحكام»: التصوير وراء أخطاء الـ«VAR».. ونطالب بزيادة الكاميرات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

مسار العائلة المقدسة كطريق للحج محاضرة أونلاين.. الليلة

«القومية للموسيقى الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر.. الليلة

«عطش الحمائم».. رواية جديدة للكاتب إبراهيم سليمان

«مصر المكسيك علاقات ثقافية» بالأعلى للثقافة.. اليوم