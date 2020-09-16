مسار العائلة المقدسة كطريق للحج محاضرة أونلاين.. الليلة

تبث في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ محاضرة بعنوان "مسار العائلة المقدسة كطريق للحج في مصر"، يقدمها الدكتور عبد الرحيم ريحان٬ عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة.يأتي ذلك في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ وضمن الفعاليات الثقافية التي تعرض أونلاين تحت عنوان "ثقافة أونلاين" والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة٬وجاءت المحاضرة في إطار سلسلة (ثقافة أونلاين)التي ينظمها المجلس وتتضمن تقديم محاضرة أسبوعيًا يلقيها متخصصون في المجالات الثقافية المتنوعة٬ وتبث عبر القناة الرسمية للمجلس باليوتيوب وصفحته بالفيسبوك.يشار إلى أن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر استغرقت ثلاث سنوات و11 شهرًا٬ وقطعت الرحلة في مصر 2000 كيلو متر٬ وقد جاء السيد المسيح إلى مصر وعمره أقل من عام٬ أي جاء لمصر طفلا وعاد صبيا٬ وقد باركت العائلة المقدسة العديد من المواقع في مصر٬ من رفح إلى دير المحرق٬ وتضم حاليًا آثار وآبار وأشجار ومغارات ونقوش صخرية.