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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 85%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا، وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بأمطار متوسطة على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفًا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلًا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 34

شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 34

طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33

دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 32

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

السلوم: الصغرى 23 والعظمى 32

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 35

بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 31

دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34

الإسماعيلية: الصغرى 22 والعظمى 35

السويس: الصغرى 23 والعظمى 35

العريش: الصغرى 22 والعظمى 32

رفح: الصغرى 21 والعظمى 32

رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 37

نخل: الصغرى 22 والعظمى 34

نويبع: الصغرى 29 والعظمى 37

طابا: الصغرى 26 والعظمى 35

كاترين: الصغرى 21 والعظمى 36

الطور: الصغرى 27 والعظمى 36

شرم الشيخ: الصغرى 29 والعظمى 38

الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38

مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35

بنى سويف: الصغرى 23 والعظمى 35

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 37

سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 38

قنا: الصغرى 26 والعظمى 40

الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 42

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 43

أبوسمبل: الصغرى 28 والعظمى 41

الوادي الجديد: الصغرى 24 والعظمى 40

شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 39

أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 38

حلايب: الصغرى 27 والعظمى 35

رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 36

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