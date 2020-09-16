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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موسيتى يهزم فافرينكا فى بطولة إيطاليا للتنس المفتوحة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:46 ص
ستان فافرينكا
ستان فافرينكا
وكالات
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تعرض ستان فافرينكا، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، لهزيمة قاسية 6- صفر و7- 6 على يد الشاب لورينتسو موسيتي، الذي حقق انتصاره الأول على المستوى الاحترافي في الدور الأول لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء.

وكان اللاعب الإيطالي، البالغ من العمر 18 عاما، يشارك في مباراته الثانية فقط على المستوى الاحترافي، وتجاوز ثلاثة أدوار في التصفيات قبل أن يهزم اللاعب السويسري، ويضرب موعدا في الدور الثاني مع الياباني كي نيشيكوري.

وارتكب فافرينكا، (35 عاما)، سلسلة من الأخطاء ليخسر أول ثمانية أشواط قبل أن يعود لأجواء المباراة، لكن موسيتي، حافظ على هدوء أعصابه، ليفوز بالشوط الفاصل في المجموعة الثانية ويحسم اللقاء.

وفي وقت سابق، تأهل دينيس شابوفالوف وأندريه روبليف إلى الدور الثاني بعد انتصارات سهلة بمجموعتين متتاليتين.

وتخلص الكندي شابوفالوف، المصنف 12، الذي تأهل إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع الماضي، من متاعب الرحلات الجوية الطويلة وفارق التوقيت ليفوز على جيدو بيا 6- 2 و6- 3، بعد أن سدد سبع ضربات إرسال ساحقة و23 تسديدة ناجحة أمام اللاعب الأرجنتيني.

وفاز روبليف، المصنف التاسع، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، على فاكوندو باجنيس، المتأهل من التصفيات 6- 4 و6- 4 ليحجز مكانه في الدور الثاني، حيث يلتقي مع البولندي هوبرت هوركاش.

وخرج الأسترالي أليكس دي مينو، وهو لاعب آخر صعد لدور الثمانية في أمريكا المفتوحة، من الدور الأول بخسارته أمام الألماني دومينيك كوفر، الذي حول تأخره بمجموعة إلى فوز 3- 6 و6- 3 و7- 6.

وفي منافسات السيدات، خرجت أنجليك كيربر، من البطولة بخسارتها 6- 3 و6- 1 أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا، بينما فازت كوكو جوف، بأول مباراة لها على الإطلاق على الملاعب الرملية.

وخسرت كيربر، التي بلغت دور الستة عشر في أمريكا المفتوحة، بعد 69 دقيقة فقط، حيث فازت سينياكوفا، بمجموعتين متتاليتين بعد أن كسرت إرسال منافستها الألمانية خمس مرات.

وكانت كيربر، قريبة من الخسارة بستة أشواط مقابل لا شيء في المجموعة الثانية قبل أن تنقذ ثلاث نقاط لخسارة المباراة في طريقها لكسر إرسال منافستها لأول مرة، لكن سينياكوفا عادت لتكسر إرسال اللاعبة الألمانية في الشوط التالي لتحسم الفوز.

وانتفضت الأمريكية الشابة جوف، التي تشارك لأول مرة على الإطلاق في مباراة بالأدوار الرئيسية على ملاعب رملية، وحولت تأخرها 4- 2 في المجموعة الافتتاحية لتهزم التونسية أنس جابر 6- 4 و6- 3.

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