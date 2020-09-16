القبض على السائق المتهم بدهس ضابط قليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على السائق المتسبب في حادث استشهاد الرائد مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور، والذي دهسه أثناء إيقافه للتفتيش.وبالبحث تبين أن المتهم يدعى "فايز ا ا ع" قائد السيارة "178 د ن ج" أتوبيس ركاب، من قرية تابعة لمركز شرطة قليوب واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.وأقر السائق بأنه استوقفه الضابط الشهيد لطلب رخصته فرفض وفر هاربًا، وعندما علم أن الضابط سقط أسفل الأتوبيس أسرع محاولا الهرب، إلا أنه سقط بعد ذلك في قبضة الأجهزة والتي تحفظت على المتهم والأتوبيس وجارٍ عرضه على النيابة.