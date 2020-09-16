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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على السائق المتهم بدهس ضابط قليوب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:22 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على السائق المتسبب في حادث استشهاد الرائد مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور، والذي دهسه أثناء إيقافه للتفتيش.

وبالبحث تبين أن المتهم يدعى "فايز ا ا ع" قائد السيارة "178 د ن ج" أتوبيس ركاب، من قرية تابعة لمركز شرطة قليوب واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

وأقر السائق بأنه استوقفه الضابط الشهيد لطلب رخصته فرفض وفر هاربًا، وعندما علم أن الضابط سقط أسفل الأتوبيس أسرع محاولا الهرب، إلا أنه سقط بعد ذلك في قبضة الأجهزة والتي تحفظت على المتهم والأتوبيس وجارٍ عرضه على النيابة.

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