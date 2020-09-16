البرازيل تسجل 1113 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر.وبلغ إجمالي الوفيات 133119، وزاد عدد الإصابات 36653، ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.