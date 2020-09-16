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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة جماعية لحكومة «أبى» اليابانية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
شينزو آبي
شينزو آبي
وسام عطية
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يستعد يوشيهيدي سوجا، الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، لتولي منصب رئيس وزراء البلاد، اليوم الأربعاء، وسط ركود تاريخي وجائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن المجلس الوزاري لرئيس الوزراء المستقيل، شينزو أبي، استقال جماعيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، لتمهيد الطريق أمام تولي سوجا، رئاسة الحكومة.

وحقق سوجا، "71 عاما"، فوزا كبيرا أمام وزير الدفاع السابق، شيجيرو إيشيبا، ووزير الخارجية السابق، فوميو كيشيدا، في المنافسة على رئاسة الحزب.

وحصل سوجا، خلال التصويت على 377 صوتا، مقابل 89 لكيشيدا، و68 لإيشيبا، حسب ما أعلنه الحزب.

وبعد التصويت، تعهد سوجا، بتعزيز عملية التحلل من القيود التنظيمية، والقضاء على الروتين البيروقراطي في البلاد.

وكان رئيس الوزراء السابق، شينزو أبي، قد أعلن بصورة مفاجئة في أواخر شهر أغسطس الماضي، عن استقالته لأسباب صحية.

وقال سوجا، إن اليابان تواجه "أزمة عامة غير مسبوقة" في إشارة إلى وباء كورونا.

وتعهد بمنع تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر بالتزامن مع الحفاظ على الوظائف وإنعاش الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي تضرر بسبب وباء كورونا.

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