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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومية للموسيقى الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر.. الليلة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:37 ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
نضال ممدوح
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في اليوم الثاني لفعاليات برنامج «عودة الروح» لشهر سبتمبر، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي٬ يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية٬ بباقة من الفقرات الموسيقية والغنائية، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

ويسعد الجمهور بأغاني الفن الشعبي الأصيل والمواويل الشعبية، يشدو بها نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بمصاحبة الطبل البلدي والناي والمزمار والربابة.

وتبدأ حفلات البرنامج يوميًا في السابعة والنصف مساء، مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.
القومية للموسيقى الشعبية
القومية للموسيقى الشعبية

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