«القومية للموسيقى الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر.. الليلة

في اليوم الثاني لفعاليات برنامج «عودة الروح» لشهر سبتمبر، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي٬ يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية٬ بباقة من الفقرات الموسيقية والغنائية، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.ويسعد الجمهور بأغاني الفن الشعبي الأصيل والمواويل الشعبية، يشدو بها نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بمصاحبة الطبل البلدي والناي والمزمار والربابة.وتبدأ حفلات البرنامج يوميًا في السابعة والنصف مساء، مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.