نيكى ينخفض 0.13% فى بداية التعامل بطوكيو
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:34 ص
وكالاتطباعة
تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.13 % إلى 23425.23 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 % إلى 1639.02 نقطة.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الثلاثاء.
وهبط نيكي 0.51 % إلى 23438.83 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 % إلى 1643.68 نقطة.
وهبط نيكي 0.13 % إلى 23425.23 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 % إلى 1639.02 نقطة.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الثلاثاء.
وهبط نيكي 0.51 % إلى 23438.83 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 % إلى 1643.68 نقطة.