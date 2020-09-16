نيكى ينخفض 0.13% فى بداية التعامل بطوكيو

تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.وهبط نيكي 0.13 % إلى 23425.23 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 % إلى 1639.02 نقطة.وتراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الثلاثاء.وهبط نيكي 0.51 % إلى 23438.83 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 % إلى 1643.68 نقطة.