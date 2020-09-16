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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عطش الحمائم».. رواية جديدة للكاتب إبراهيم سليمان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
عطش الحمائم
عطش الحمائم
نضال ممدوح
طباعة
صدرت عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بعمان٬ طبعة جديدة للرواية الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة 2013، للكاتب العراقي إبراهيم سليمان نادر، بعنوان «عطش الحمام»، تقع الرواية في 190 صفحة من القطع المتوسط.

يقول الكاتب في توطئة الرواية: «هذه الرواية ليست من محض الخيال أو الصدفة٬ إنها فلاش باك لجيلنا المتعب وطفولته المؤلمة وأيامه الحبلي بالأحزان».

وعن الرواية يقول الناقد أسامة غانم: «إن رواية "عطش الحمائم" تحفر عميقًا في الذاكرة التاريخية الفردية بعين طفل – رجل، كونها الوسيلة التي تصِلُنا بالماضي وتعيد حكاية هذا الماضي وربطها باللحظة الراهنة بغية إلقاء الضوء عليهما، وكشف العلاقات الحميمية لشخوص مسحوقة تحت ثقل عجزها الخاص، وبين رغبة الانفتاح على العالم.

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