«مصر المكسيك علاقات ثقافية» بالأعلى للثقافة.. اليوم

بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية٬ تنطلق بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء٬ أولى فعاليات سلسلة «علاقات ثقافية»، ويعقد لقاء اليوم تحت عنوان «مصر المكسيك - علاقات ثقافية».تتناول الأمسية الاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة؛ مواكبة الاحتفاء بالعيد الوطني لدولة المكسيك٬ وتتضمن كل فعالية من السلسلة استضافة سفير الدولة المحتفى بها للتعريف بثقافة دولهم مع التركيز على العلاقات والروابط الثقافية التى تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ.تبدأ الأمسية بكلمة وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم٬ ثم كلمة السفير المكسيكي بالقاهرة٬ خوسيه أوكتابيو تريب٬ وكلمة السفير أشرف منير - نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، وكلمة للروائي محمد المنسي قنديل٬ وكلمة للكاتب الشاب طارق إمام٬ ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.تقام الأمسية بقاعة المجلس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.