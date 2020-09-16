الشاعر البحرينى على النهام بضيافة مبادرة كل يوم شاعر.. الليلة

يحل الشاعر البحريني علي النهام٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث يقدم قراءة من مجموعة من قصائده الشعرية بعنوان: "وجه الماء- ذاكرة الضوء- أنثى المجاز".يشار إلى أن "علي النهام" عضو أسرة الأدباء والكتاب البحرينيين. أمين جمعية الأدب الإسلامي٬ وعضو هيئة التحرير بمجلة أقلام عربية.صدر له الدواوين الشعرية: قبلة المطر٬ دمعة في مقلة الغياب٬ دهشة الناي٬ وديوان توق إلى الآية الأولى.أحيا وشارك عشرات من الأمسيات الشعرية في كل من: البحرين ومصر والكويت والسعودية واليمن ولبنان والسودان والإمارات وتونس، حصل على المركز الثالث في مهرجان همسة للفنون والآداب.ويأتي اللقاء ضمن فعاليات مبادرة كل يوم شاعر والذي ينظمها المجلس أونلاين٬ ويبثها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"٬ بالتزامن مع بثها عبر اليوتيوب.