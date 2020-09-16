مصادر تنفى العثور على قنبلتين بموقف السلام

نفت مصادر أمنية بالحماية المدنية بالقاهرة، ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على قنبلتين في موقف السلام، مؤكدين أنهما مجرد عبوتين هيكليتين.وكان قد ورد بلاغ للحماية المدنية يفيد بالعثور على قنبلتين بموقف السلام، انتقلت على إثره قوات الحماية لموقع البلاغ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي فرضت كردونا أمنيًا، وتبين من خلال فحص خبراء المفرقعات أن البلاغ كاذب، وأنهما مجرد عبوتين هيكليتين وليس بهما مواد متفجرة.تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وحرر محضر بالواقعة.