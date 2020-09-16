حرائق وانفجارات فى مستودع ذخيرة بالتشيك

قال متحدث باسم الشرطة التشيكية، منذ قليل، إن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة للشرطة في بلدة بيلينا شمال بوهيميا، مما أدى إلى سلسلة من الانفجارات، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.وتم نقل حوالى 150 عاملًا فى منطقة صناعية مجاورة تقع فى دائرة نصف قطرها 500 متر من الانفجار، إلى مكان آمن.ولم يتمكن رجال الإطفاء من البدء في إطفاء الحريق إلا بعد حوالي ساعة، لأسباب تتعلق بالسلامة.