نشوب حريق قرب مخيم لاجئين بجزيرة ساموس اليونانية

اندلع حريق، في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، بالقرب من مخيم للاجئين في جزيرة ساموس اليونانية.وقال عمدة بلدة فاثي - في تصريحات صحفية: «نشب حريق في أحد أطراف مركز التسجيل، ولم تحترق خيام بعد، لكنني أشعر بالقلق».ودمر حريق كبير، الأسبوع الماضي، مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية، مما أدى إلى تشريد الآلاف من طالبي اللجوء.وتم إلقاء اللوم في الحريق على أشخاص كانوا يعيشون في المخيم المزدحم والمتردي الأوضاع.