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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يزور الحدود البرازيلية مع تكثيف واشنطن الضغط على رئيس فنزويلا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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قال مسؤولون أمريكيون وبرازيليون، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور مدينة بوا فيستا البرازيلية القريبة من الحدود مع فنزويلا يوم الجمعة، للقاء مهاجرين فنزويليين، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن ضغوطها للإطاحة برئيس فنزويلا اليساري نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الجولة التي سيقوم بها بومبيو في الفترة بين 17 و20 سبتمبر ستشمل أيضًا كولومبيا وسورينام وجويانا للاجتماع مع زعماء تلك الدول المجاورة لفنزويلا.

يأتي ذلك في وقت توقفت فيه على ما يبدو الجهود الدولية لدعم التغيير الديمقراطي في فنزويلا وتشديد مادورو قبضته على السلطة رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي دفعت خمسة ملايين فنزويلي للفرار من البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الزيارة ستسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الديمقراطية، مضيفة أن بومبيو سيزور المهاجرين الفنزويليين الفارين من كارثة من صنع الإنسان في فنزويلا، عندما يزور مدينة بوا فيستا.

وقالت الحكومة البرازيلية، إن بومبيو سيتوقف لمدة ثلاث ساعات و20 دقيقة في بوا فيستا بعد ظهر الجمعة لزيارة مركز استقبال المهاجرين الفنزويليين وفرزهم والاجتماع مع وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو.

والحدود مع فنزويلا مغلقة منذ 18 مارس؛ بسبب جائحة كورونا وتراجع تدفق المهاجرين الذين يعبرون إلى البرازيل من 600 يوميًا في المتوسط إلى حفنة من الفنزويليين الذين يسلكون مسارات وعرة للعبور.

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