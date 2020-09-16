أمريكا: إجمالى 6.59 مليون إصابة و195275 حالة وفاة بكورونا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 7. 0%، اليوم الثلاثاء، مقارنة بالوقت نفسه من أمس إلى 59. 6 مليون، اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد حالات الإصابات الجديدة 28924، والوفيات الجديدة بالفيروس 893، وتجاوزت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي البالغة 6. 0%.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 766441، بزيادة 3. 0% عن نفس الوقت من الأمس.