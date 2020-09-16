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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيئة برازيلية تصرح بالتوسع فى تجارب لقاحات جامعة أكسفورد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:26 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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سمحت وكالة المراقبة الصحية الوطنية في البرازيل «أنفيزا»، بحسب بيان بمضاعفة عدد المتطوعين المشاركين في المرحلة الثالثة من تجارب لقاح «كوفيد-19» التي تجريها جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا من 5000 إلى 10000 في البرازيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأشارت وكالة المراقبة إلى توسيع النطاق العمري للمشاركين ليشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 69 عامًا، كما سيتم إجراء التجارب في ولايات ريو جراندي دو نورتي وريو جراندي دو سول، بالإضافة إلى ولايات ساو باولو وريو دي جانيرو وباهيا التي تجرى فيها التجارب حاليًا.

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