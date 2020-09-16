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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أمريكا تلغى الرسوم على واردات الألومنيوم من كندا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:43 ص
الألومنيوم
الألومنيوم
وكالات
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أعلن الممثل التجاري الأمريكي، اليوم الأربعاء، اعتزام الإدارة الأمريكية إلغاء الرسوم المفروضة على واردات الألومنيوم من كندا حتى نهاية العام الحالي على الأقل، قبيل تطبيق كندا قرار فرض رسوم مضادة على المنتجات الأمريكية.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه "بعد المشاورات مع الحكومة الكندية، توصلت الولايات المتحدة إلى أن التجارة في قطاع الألومنيوم غير المخلوط قد تعود إلى طبيعتها خلال الشهور الأربعة الأخيرة من 2020 على الأقل مع التراجع الحاد في الواردات مقارنة بالزيادة الكبيرة التي سجلتها في وقت سابق من العام".

وأضاف بيان الممثل التجاري أنه في ضوء هذه التوقعات فإن الولايات المتحدة ستستأنف استيراد الألومنيوم من كندا دون رسوم.

وأشار المكتب إلى إمكانية إعادة فرض الرسوم البالغة 10 % على واردات الألومنيوم من كندا إذا زادت كمية الواردات إلى أكثر من 105 % من الكمية المتوقعة.

يذكر أن واردات الألومنيوم الكندي مازالت نقطة توتر تجاري قوية بين البلدين الجارين منذ فترة طويلة.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قررت فرض رسوم إضافية على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم والصلب الكندي في 2018 بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي.

وفي مايو الماضي وافقت الإدارة على إلغاء الرسوم لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع كل من كندا والمكسيك.

وفي أغسطس الماضي أعاد ترامب فرض الرسوم على الألومنيوم الكندي واتهم كندا بانتهاك تعهدها بعدم إغراق السوق الأمريكية بالصادرات.

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