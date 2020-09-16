رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأيرلندية تعزل نفسها بعد مرض وزير الصحة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:39 ص
ستيفن دونيلي
ستيفن دونيلي
وكالات
طباعة
قال رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفيرجيل، منذ قليل، إن البرلمان علق عمله أسبوعا، وتم إبلاغ أعضاء الحكومة بأن يعزلوا أنفسهم بعد مرض وزير الصحة ستيفن دونيلي.

وقال أوفيرجيل للبرلمان: "بناء على الأحداث التي وقعت اليوم، صار ضروريا أن تعزل الحكومة نفسها، ولذلك لا توجد إمكانية للقيام بالعمل ويبقى عمل البرلمان معلقًا حتى يوم الثلاثاء المقبل أو حتى صدور توجيهات لي" من رئيس الوزراء.

وقال التلفزيون الرسمي (تي.آر.إي) إن دونيلي طلب فحصا خاصا بكوفيد-19 بعد الظهر اليوم. ولم يرد مكتبه على الفور على طلب للتعليق.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالي» تكشف مفاجأة عن فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا

«إعلاميون كاذبون».. حملة لفضح أُجَراء الجماعة الإرهابية

القبض على السائق المتهم بدهس ضابط قليوب

«الصحة العالمية»: وضع كورونا في شرق المتوسط «مقلق»

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

«التعليم العالي» تكشف مفاجأة عن فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

عادة التدحرج تسبب «صلع» حيوان باندا شهير بالصين

الصين تطلق حملة قراءة لنشر الوعى حول أَضرار «المخدرات»

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2020

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

مسار العائلة المقدسة كطريق للحج محاضرة أونلاين.. الليلة

«القومية للموسيقى الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر.. الليلة

«عطش الحمائم».. رواية جديدة للكاتب إبراهيم سليمان

«مصر المكسيك علاقات ثقافية» بالأعلى للثقافة.. اليوم