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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة رئيس مالى السابق موسى تراورى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:35 ص
موسى تراورى
موسى تراورى
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أعلنت عائلة موسى تراوري، رئيس مالي السابق، أنه توفي في منزله عن عمر ناهز 83 عامًا في العاصمة باماكو الثلاثاء.

وذكر موقع "أفريكا نيوز"، في نسخته باللغة الإنجليزية، أن عائلة تراوري لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بشأن وفاته.

وحكم تراوري مالي من عام 1968 حتى 1991، وكان المحرض الرئيسي على الانقلاب الذي أطاح بموديبو كيتا، أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال.

وأصبح تراوري رئيسًا في العام التالي وحكم البلاد حتى عام 1991 حتى أطيح به في انقلاب.

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