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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ جنوب سيناء يلتقي عددًا من مالكى الشركات السياحية من كازاخستان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:24 ص
خالد فودة
خالد فودة
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التقى خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددًا من مالكي الشركات السياحية من دولة كازاخستان، مساء اليوم الثلاثاء، بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

تناول اللقاء زيادة عدد الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ بعد توقف عدة أشهر بسبب أزمة كورونا، وكذلك سبل تنشيط السياحة بين البلدين وتفعيل اتفاقية التوأمة ما بين شرم الشيخ ومدينة ألماتي الكازاخي.

وأعرب الوفد عن سعادتهم بالعودة مرة أخرى إلى مدينة السحر والجمال، مؤكدين تطلعهم إلى زيادة الأفواج السياحية الكازاخية إلى شرم الشيخ.

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