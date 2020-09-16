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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 7319.

وأشارت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليصل إجمالي المتعافين 6839 شخصا، فيما وصل إجمالي الوفيات 161 شخصا، ويتابع 319 علاجهم في المستشفيات.

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