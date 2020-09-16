موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 7319.وأشارت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليصل إجمالي المتعافين 6839 شخصا، فيما وصل إجمالي الوفيات 161 شخصا، ويتابع 319 علاجهم في المستشفيات.